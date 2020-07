OnePlus Buds: Confermata una nuova feauture

Vi avevamo già parlato in passato delle nuove OnePlus Buds, i nuovi auricolari Wireless di Oneplus. Vi avevamo già parlato delle varie promesse che l’azienda aveva fatto riguardo queste nuove cuffie (di cui, alla fine, non si sa ancora nulla di significativo), ora pero’, un nuovo teaser sembra apparire all’orizzonte. Oneplus, infatti, attraverso in Tweet, sembra aver confermato che i dispositivi presenteranno una modalità di riduzione del rumore, Garantendo un suono pulito e potente.

Ovvimente, non possiamo sapere se sarà davvero così, visto che gli auricolari non sono ancora stati neanche rivelati. Per gli interessati, comunque, il reveal è preveisto per il 21 Luglio e noi non vediamo loro di avere maggiori informazione a riguardo.