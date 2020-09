Huawei Mate X2 non uscirà quest’anno per un problema legale

Ormai tutti come le rigide sanzioni statunitensi abbiano turbato la selezione dei componenti per i telefoni di Huawei e sfortunatamente, il Huawei Mate X2 è l’ennesimo della compagnia cinese a subirne le conseguenze.

Secondo le parole di Ross Young, in un tweet, spiega che il Huawei Mate X2 doveva essere lanciato entro la fine di quest’anno, ma a causa di difficoltà con l’approvvigionamento hardware, il rilascio sarà posticipato al 2021. Il problema è forse dovuto dalla carenza del nuovo chipset Kirin 1000

Shouldn't be a surprise, but we hear the Mate X2 won't launch in 2020 due to the US government's restrictions on Huawei. We have had to lower our foldable forecasts…

— Ross Young (@DSCCRoss) September 14, 2020