My Hero Academia: l’emozione del cast per il terzo film

Che l’annuncio di un terzo film tratto dal manga di My Hero Academia mandasse in visibilio le schiere di fan dell’opera di Kohei Horikoshi era assolutamente prevedibile, ma a quanto sembra anche il cast dell’anime è impazzito di fronte a questa novità (una posibilità, tra l’altro, che lo stesso Horikoshi aveva escluso in alcune interviste in passato).

Grazie alla traduzione fornita dall’utente Twitter @shibuyasmash, siamo stati infatti in grado di leggere le reazioni delle voci dei principali interpreti di My Hero Academia. Il primo attore a far sentire la sua eccitazione è stato Yuki Kaji, che presta la voce a Shoto Todoroki (oltre che ad altri personaggi famosissimi degli anime come Meliodas di The Seven Deadly Sins e soprattutto Eren Jaeger de L’attacco dei giganti):

“L’autore del manga Kohei Horikoshi sarà il supervisore del progetto e il characer designer anche stavolta. Posso immaginare che anche Shoto Todoroki avrà un gran ruolo…? Non vedo l’ora di scoprirlo e immagino anche voi”



A Kaji ha fatto eco il collega Daiki Yamashita, che presta la voce a Izuku Midoriya, che ha postato la notizia del nuovo film accompagnato da un emozionato:

“Ci siamo!”

Ultimo, ma non per importanza, Nobuhiko Okamoto, il doppiatore di Kazuki Bakugo, che sembra essere il più emozionato:

“Un film di My Hero Academia! Fantastico no? Anche il manga è straordinario ora!”

Ma oltre ai tre protagonisti, sicuramente tutto il cast sarà emozionato all’idea di tornare sul grande schermo la prossima estate 2021. L’anime intanto arriverà con la sua quinta stagione nella primavera del prossimo anno! Anche voi siete emozionati e non vedete l’ora di scoprire cosa Kohei Horikoshi e la sua opera abbiano in serbo per noi?