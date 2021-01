Pokemon Spada e Scudo: scoperto un nuovo metodo per trovare Pokemon shiny

Dall’introduzione dei Pokemon Shiny in Pokemon Gold e Silver sul Game Boy Color, i giocatori hanno trovato sempre nuovi e interessanti metodi; mentre i Pokemon Shiny possono essere trovati in natura nella maggior parte dei giochi Pokemon, i giocatori hanno scoperto diverse combinazioni per aumentare le loro possibilità di trovare gli Shiny nel corso degli anni. Anche Pokemon Spada e Scudo ha introdotto nuovi metodi per catturare gli shiny, e il suo ultimo DLC ha aggiunto la funzione Dynamax Adventures che permette di combattere una specie di Pokemon 500 volte per aumentare le sue probabilità di trovare un Pokemon Shiny: l’utente di Twitter Sibuna_Switch ha pubblicato un video in cui catturava un Feebas shiny in Pokemon Sword and Shield il 22 dicembre, che di solito ha un tasso di incontro dell’1%. Considerando quel tasso dell’1% con le probabilità di Shiny di base di 1/4096, il Pokemon pesce è uno Shiny incredibilmente raro, ma Sibuna_Switch spiega che è stato in grado di trovare Feebas shiny più facilmente con un tasso di incontro del 13,16% semplicemente seguendo le raccomandazioni del loro Pokedex.

Spada e Scudo ha introdotto una funzione nel Pokedex che mostra un elenco di Pokemon consigliati al giocatore per completare il Pokedex dovrebbe prendere, ma la maggior parte dei giocatori non si rende conto che i Pokemon consigliati hanno maggiori possibilità di apparire in natura, accelerando notevolmente la cattura di uno Shiny: questo metodo aumenta le possibilità che compaiano Pokemon, non le possibilità di trovare un Pokemon Shiny; utilizzando questo espediente i giocatori possono aprire il loro Pokedex, andare alla sezione Raccomandazioni attuali e navigare in un’area contenente uno dei Pokemon elencati per incontrarlo molto più spesso del solito. Inoltre, se i giocatori non sono soddisfatti del Pokemon consigliato, possono ripetere i consigli se hanno un Pokedex completo; per ripetere i consigli sui Pokedex, i giocatori devono semplicemente trovare un Raid Max, selezionare l’opzione Invita altri, quindi modificare la data e l’ora del loro Nintendo Switch su un giorno prima e tornare al gioco per vedere i nuovi consigli nel loro Pokedex. In questo modo, i giocatori possono ripetere le loro possibilità di essere consigliato un Pokemon che vogliono cacciare Shiny .Pokemon Spada e Scudo sono disponibili per Nintendo Switch.