One Piece: arriva il libro di ricette di Sanji

Uno dei tanti motivi del successo di One Piece è sicuramente il cast di personaggi straordinari, chiassosi, coloratissimi e bizzarri che popolano un mondo vastissimo e caotico. Tra tutti questi personaggi però, è impossibile non apprezzare Sanji, il cuoco della ciurma di Cappello di Paglia.

Ebbene proprio per i fan di Sanji, Eiichiro Oda farà uscire, nel corso del 2021, uno straordinario libro di ricette, che ci mostrerà quali siano le pietanze più amate della nostra scalmanata ciurma e come prepararla. Nessun Frutto del Diavolo però, quindi non aspettatevi di mangiare uno di questi piatti e di potervi improvvisamente trasformare in una fenice, o diventare di gomma.

Il libro di ricette (che in Giappone è uscito già nel lontano 2012), sarà intitolato One Piece Pirate Recipes, e arriverà il prossimo autunno 2021, stando all’annuncio dato da VIZ Media. Prepariamoci dunque a scoprire le ricette che fanno leccare i baffi a Luffy e ai suoi compagni (sicuramente tutti delle ottime forchette), come Frutto Speciale dell’Isola del Cielo, la Zuppa Incredibilmente Terribile e soprattutto il piatto più amato dal capitano Luffy Capello di Paglia: la Carne sull’Osso!

Davvero un libro da non perdere se volete imparare a cucinare come Sanji, il più geniale cuoco dei sette mari! Noi non vediamo l’ora che esca per potercelo accaparrare, e voi?

Vi ricordiamo che il manga di One Piece, che ha ormai superato i 1000 capitoli, si trova attualmente nel bel mezzo dell’arco narrativo di Wano e che un certo personaggio molto amato potrebbe aver appena fatto il suo ritorno in scena.