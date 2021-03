Studio Ghibli: il film di Hayao Miyazaki è a buon punto!

Se l’intenzione di Studio Ghibli era quella di tornare alla ribalta in modo spettacolare in questo 2021, beh l’impresa è indubbiamente riuscita. Dopo l’esordio di Aya and the Witch, il primo film dello studio animato completamente in CGI, girato da Goro Miyazaki, lo studio d’animazio ha infatti in serbo altre novità scoppiettanti per tutti i suoi fan.

Dopo aver annunciato una versione teatrale de La città incantata infatti, Studio Ghibli, attraverso la persona di Toshio Suzuki, ha confermato che il nuovo progetto del maestro Hayao Miyazaki, How Do You Live?, si trova a metà nel suo percorso di produzione. In una sua intervista rilasciata al magazine britannico Sight & Sounds infatti il co-fondatore dello studio, Suzuki ha mantenuto la linea delle sue dichiarazioni dello scorso dicembre, quando aveva affermato che il film di Miyazaki aveva raggiunto un punto di svolta.

Hayao Miyazaki, autore dei più grandi successi di Studio Ghibli, era tornato direttamente dal suo pensionamento proprio per affrontare questo progetto, ma di certo la notizia che si trovi a metà della produzione non deve lasciar pensare ai fan che avremo il nuovo lavoro del maestro a breve. Tutto lascia pensare infatti che manchino altri tre anni prima di vedere la nuova visione di questo genio dell’animazione nipponica prendere forma sullo schermo.

Del resto Miyazaki è il principale alfiere della vecchia scuola, delle animazioni a matita realizzate con lo stile unico che ha reso Studio Ghibli famoso nel mondo. L’unica cosa di cui possiamo essere sicuri è che, se sapremo aspettare, avremo tra le mani un nuovo capolavoro.