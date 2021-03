Terraria: superate le 35 milioni di unità vendute

Ottime notizie per Terraria, sandbox action-adventure prodotto da Re-Logic: il titolo, infatti, ha superato la soglia delle 35 milioni di unità vendute su tutte le piattaforme! Al termine del 2020, il gioco aveva venduto 17,2 milioni di unità su PC, 8,5 milioni su console e 9,3 milioni su dispositivi mobile. È anche diventato il gioco con il punteggio più alto su Steam, riuscendo a spodestare così Portal 2 di Valve Corporation.

Lo scorso autunno aveva visto l’arrivo dell‘ultima espansione Journey’s End ma lo sviluppatore del gioco ha recentemente affermato di essere a lavoro su una “litania di aggiornamenti su tutta la linea” nel corso del 2021 e che ” le cose stanno davvero iniziando a mettersi insieme, e siamo più che entusiasti di ciò che il resto dell’anno ha in serbo”.

Vi ricordiamo che Terraria è attualmente disponibile per PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch, iOS e Android con la versione di Google Stadia lanciata la scorsa settimana. Rimaniamo in attesa di nuovi dettagli da parte di Re-Logic!