Back 4 Blood: venite a seguirci dalle 21:00 su Twitch per ottenere l’Accesso Anticipato alla beta del gioco

Ebbene si, a partire da quest’oggi, tutti quelli che hanno prenotato Back 4 Blood, il nuovo titolo targato Turtle Rock Studios, storica software house che ha dato alla luce la saga relativa a Left 4 Dead e allo sfortunato Evolve, potranno finalmente provarlo dalle 21:00 di questa sera grazie all’Early Access della beta concessa dagli sviluppatori. Tra l’altro, vi ricordiamo che l’opera sarà disponibile sugli scaffali dei negozi dalla giornata del 10 ottobre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5, dove a partire dal lancio del prodotto verrà introdotto nel catalogo dell’Xbox Game Pass.

Però, questo non è tutto, infatti volevamo comunicarvi che, a partire dalle 21:00 di questa sera, noi di GamesVillage saremo in live con il gioco sul nostro canale Twitch per scoprire l’iterazione targata Turtle Rock Studios per la prima volta insieme a voi. Inoltre, se guarderete per un’ora di fila Back 4 Blood nella nostra live sbloccherete l’Accesso Anticipato del gioco, dove per riscattarlo correttamente ci sono tutte le informazioni sul sito ufficiale. Insomma, non prendete nessun appuntamento per questa sera.