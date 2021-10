Corsair: presentati i nuovi dissipatori e le nuove RAM

Nel corso della giornata odierna, Corsair ha presentato nuove RAM e nuovi dissipatori. La presentazione è avvenuta per l’arrivo delle nuove CPU e delle memorie DDR5, supportate oramai da diverse schede madri e processori di prossima uscita.

Per quanto riguarda le RAM, Corsair ha aggiornato le linee Dominator Platinum RGB e Vengeance, proponendo nuovi modelli con frequenze di 5.200 Mhz. Come riportato nel comunicato stampa, la tecnologia DDR5 consente una regolazione della tensione integrata ed offre un overclocking più semplice e preciso che mai. I nuovi Kit sono disponibili in versioni da 32 e 64GB, lasciando piena scelta all’utente sulla quantità e su quale modello montare.

Ciascun modulo della rinomata memoria DDR5 DOMINATOR PLATINUM RGB è dotato di 12 LED CAPELLIX ultra luminosi e regolabili singolarmente, nonché di un iconico telaio in alluminio realizzato tramite una combinazione di tecniche di pressofusione ed anodizzazione ad alta precisione che dona un aspetto elegante e sofisticato a ciascun modulo. Inoltre, grazie alla tecnologia di raffreddamento brevettata CORSAIR DHX, la memoria DDR5 DOMINATOR PLATINUM RGB assicura prestazioni straordinarie anche quando viene spinta al limite. La memoria VENGEANCE DDR5 assicura invece gli stessi grandi vantaggi di una memoria DD5 ma offre al contempo un’estetica raffinata, in un fattore di forma compatto e minimale, che si adatta alla maggior parte delle configurazioni. Un resistente dissipatore di calore in alluminio raffredda in modo efficiente ciascun modulo, garantendo sempre che ogni memoria possa raggiungere prestazioni ottimali.



Per quanto riguarda i prezzi e le disponibilità, al momento Corsair conferma la vendita a partire già da oggi ma non ci sono ancora prezzi o disponibilità per entrambi i modelli. Confermata, invece la presenza di una garanzia limitata per il consumatore.

I nuovi dissipatori Corsair invece sono stati presentati in concomitanza con le CPU Intel Core di dodicesima generazione e i chipset 600. I nuovi water cooling del produttore dispongono della compatibilità con la staffa LGA 1700 e tutti i modelli della linea ELITE LCD Series vantano un display IPS ultra-luminoso da 2.1” personalizzabile in grado, ad esempio, di visualizzare le informazioni del PC in tempo reale oppure GIF animate, consentendo così una personalizzazione illimitata. Presentati anche i nuovi waterblock Hydro X Series XC5 e XC7 RGB PRO consentono di collegare la CPU ad un circuito a liquido custom, consentendo al processore di liberare appieno il proprio potenziale. Dotati di più di 110 micro-alette di raffreddamento ad alta efficienza e un innovativo sistema di flusso quad-split, questi waterblock forniscono prestazioni di raffreddamento straordinarie ed offrono piena compatibilità con l’intera gamma di CPU di ultima generazione, incluse le serie Intel Core di 12-esima generazione.

Anche in questo prezzi e disponibilità non sono stati comunicati, dunque sarà lecito attendersi novità in merito nel corso del prossimo periodo. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni in merito.