La neve di Hisui: mostrato il primo episodio

La neve di Hisui è più che una semplice miniserie: si tratta di un passo avanti per la serie in occasione del rinnovamento di Pokémon come brand vero e proprio, e pertanto c’è molta speranza per questo progetto. Oggi è uscito il primo episodio, Nel gelido blu, in cui abbiamo Alec, il nostro protagonista, impegnato a partire per un viaggio indimenticabile nella terra di Hisui quando umani e pokémon ancora non erano completamente d’accordo tra di loro. La descrizione del video ci offre più nel dettaglio quello che succede, e come è successo:

“Nella regione di Hisui, in molti sono cresciuti con la convinzione che umani e Pokémon non possano coesistere. Ma l’incontro con uno Zorua di Hisui porterà Alec a ricredersi sul suo modo di vedere i Pokémon!”

Il filmato è molto carino, dandoci un’idea di come gli esseri umani vedano i pokémon nel passato, ovvero mostri dotati di poteri incredibili, e questo aspetto viene riflettuto nel gioco di Leggende Pokémon Arceus, l’ultima trovata di The Pokémon Company che ha riscosso grande successo generale all’interno del franchise. L’episodio finisce con Alec e Zorua di Hisui che precipitano da un dirupo: quali avventure attenderanno questi due, nella loro ricerca di una casa in La neve di Hisui?