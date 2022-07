God of War Ragnarok: svelate le collector’s edition

Poco fa è stata annunciata la data d’uscita dell’atteso God of War Ragnarok, nuovo episodio della saga con protagonista Kratos e suo figlio Atreus. Il gioco arriverà infatti su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 9 novembre, in diverse edizioni, che sono state mostrate sulle pagine del PlayStation Blog: saranno disponibili per il pre-ordine dal 15 luglio alle 16:00 ora locale.

E’ stato anche pubblicato un video in cui Ryan Hurst, attore in motion capture e voce inglese di Thor, e Rafael Grassetti, direttore artistico a Santa Monica Studio, fanno un unboxing delle due edizioni più pregiate, la Collector’s Edition e la Jötnar Edition. Potete vedere il filmato qui sotto.

Qui sotto potete vedere tutte le diverse edizioni di God of War Ragnarok nel dettaglio.

God of War Ragnarök – Oggetti della Launch Edition

Acquistando God of War Ragnarök prima del lancio, riceverete l’Armatura Cumulo di neve di Kratos e la Tunica Cumulo di neve di Atreus (elemento cosmetico)*.

God of War Ragnarök – Standard Edition

La Standard Edition di God of War Ragnarök (copia fisica e digitale) include il gioco completo per PlayStation 4 o PlayStation 5.

Acquistando la Standard Edition di God of War Ragnarök per PlayStation 4, è possibile passare alla versione per PlayStation 5 al prezzo di $10 USD (o valuta equivalente).

God of War Ragnarök – Digital Deluxe Edition

Con la Digital Deluxe Edition di God of War Ragnarök riceverete:

Gioco completo God of War Ragnarök su PlayStation 4 e PlayStation 5.

God of War Ragnarök – Collector’s Edition

La Collector’s Edition di God of War Ragnarök è presentata all’interno di una bellissima confezione che riproduce l’Altare della Custode del sapere. Questo altare era uno dei trittici in cui Kratos e Atreus si sono imbattuti in God of War (2018), e raffigura la storia di una potente veggente, la strega gigante di nome Gróa, che per prima ebbe una visione del Ragnarök.

All’interno dell’altare, troverete:

Codice promozionale per il gioco completo God of War Ragnarök sulle console PlayStation 4 e PlayStation 5.*

sulle console PlayStation 4 e PlayStation 5.* Una custodia Steelbok (senza disco) – La custodia Steelbook di God of War Ragnarök raffigura delle rappresentazioni dell’Orso e del Lupo.

(senza disco) – La custodia Steelbook di God of War Ragnarök raffigura delle rappresentazioni dell’Orso e del Lupo. Due statuette gemelli Vanir (5 cm) – Nello stesso stile delle statuette in legno di Atreus raffiguranti i fratelli Huldra della Collector’s Edition di God of War (2018), la Collector’s Edition di God of War Ragnarök completa il set con le statuette dei gemelli Vanir.

– Nello stesso stile delle statuette in legno di Atreus raffiguranti i fratelli Huldra della Collector’s Edition di God of War (2018), la Collector’s Edition di God of War Ragnarök completa il set con le statuette dei gemelli Vanir. Set di dadi nanici – Questo set è composto da una serie di dadi con finitura effetto legno racchiusi all’interno di un sacchetto con il simbolo di Yggdrasil all’esterno.

– Questo set è composto da una serie di dadi con finitura effetto legno racchiusi all’interno di un sacchetto con il simbolo di Yggdrasil all’esterno. Martello Mjölnir 40 cm (riproduzione) – Una riproduzione particolarmente dettagliata dell’iconica arma di Thor in God of War Ragnarök.

All’interno della Collector’s Edition sono inclusi anche i seguenti oggetti digitali*:

God of War Ragnarök – Jötnar Edition

La Jötnar Edition di God of War Ragnarök è una selezione di oggetti di prima qualità realizzati con cura dal team di Santa Monica Studio per offrire ai suoi fan un set da collezione unico.

All’interno dell’Altare della Custode del sapere, troverete:

Codice promozionale per il gioco completo God of War Ragnarök su PlayStation 4 e PlayStation 5.*

su PlayStation 4 e PlayStation 5.* Vinile 18 cm con musiche di Bear McCreary – Include due tracce del compositore Bear McCreary.

Include due tracce del compositore Bear McCreary. Set di spillette Falco, Orso e Lupo – Questo set simboleggia la famiglia dei nostri eroi, e ogni spilletta rappresenta rispettivamente Faye, Kratos e Atreus.

Questo set simboleggia la famiglia dei nostri eroi, e ogni spilletta rappresenta rispettivamente Faye, Kratos e Atreus. Anello leggendario Draupnir – Leggendario anello della mitologia norrena, l’anello Draupnir è racchiuso in un sacchetto di tessuto rosso.

Leggendario anello della mitologia norrena, l’anello Draupnir è racchiuso in un sacchetto di tessuto rosso. Set di dadi di Brok – Questo set di dadi presenta una finitura metallica di color argento con dettagli blu. Il sacchetto dei dadi presenta il simbolo dei fratelli Huldra.

Questo set di dadi presenta una finitura metallica di color argento con dettagli blu. Il sacchetto dei dadi presenta il simbolo dei fratelli Huldra. Mappa in tessuto Yggdrasil – Questa mappa in tessuto raffigura ognuno dei Nove regni all’interno dei rami e delle radici di Yggdrasil.

Questa mappa in tessuto raffigura ognuno dei Nove regni all’interno dei rami e delle radici di Yggdrasil. Una custodia Steelbook (senza disco)

(senza disco) Due statuette gemelli Vanir (5 cm)

Martello Mjölnir 40 cm (riproduzione)

All’interno della Jötnar Edition sono inclusi anche i seguenti oggetti digitali:

Ricordiamo che le edizioni di God of War Ragnarok saranno disponibili per il pre-ordine in data 15 luglio alle 16 ora locale.

