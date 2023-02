El Paso Elsewhere ha una finestra di lancio

Lo studio di sviluppo Strange Scafford, noto per aver precedentemente sviluppato titoli come An Airport for Aliens Current by Dogs e Witch Strandings, ha recentemente annunciato che lo sparatutto horror, intitolato El Paso Elsewhere, uscirà durante il prossimo autunno e sarà disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S ed anche per PC tramite Steam.

In calce potete trovare e vedere l’ultimo trailer di El Paso Elsewhere, pubblicato da Strange Scafford stesso, e la seguente è una sua panoramica generale:

In un trailer lunatico girato all’interno del crescente vuoto extradimensionale sotto un motel a El Paso, in Texas, guarda come il nostro eroe, James Savage, affronta minacce sia passate che presenti. Affrontando la morte di mostri classici del folklore e della finzione, i giocatori visiteranno luoghi ultraterreni che vanno dai manieri vittoriani in fiamme ai claustrofobici armadietti per la carne. Nonostante un corpo ferito e un cuore spezzato, Savage zoppica verso il suo “viaggio di sola andata”, con giocatori senza fiato al seguito.

Dopo aver appreso che la sua ex fidanzata, Draculae, lord dei vampiri, sta conducendo un rituale che distruggerà il mondo, Savage torna nella sua città natale di El Paso, in Texas, per uccidere il mostro che amava. In uno sparatutto neo-noir sconvolgente, i giocatori si immergeranno per 50 piani sotto un motel infestato alla ricerca della vampira prima che abbia la possibilità di alterare l’universo così come lo conosciamo.

Immergendosi in ambienti in un vuoto che sfida la realtà e cambia dimensione, i giocatori dovranno usare ogni arma a loro disposizione per massacrare i mostri a guardia di Draculae e sta a te capire quali armi funzionano meglio in ogni scenario unico e se salverai l’umanità.

Alimentato da pillole che tengono lontano il dolore, usa doppie pistole, fucili, uzi, paletti e altro per farti strada attraverso il motel apparentemente infinito. Il tuo vantaggio finale contro queste creature è il Bullet Time, che può essere attivato da solo o tuffandosi con qualsiasi arma tu abbia pronta a sparare. Attraverso flashback squisitamente progettati e monologhi eleganti di Savage, i giocatori impareranno cosa ha portato Savage a separarsi dalla sua ex, nonché come e perché è stato attratto.