Nintendo Direct previsto tra l’11 e il 15 settembre, rumor

Nonostante abbia ospitato un Direct per Super Mario Bros. Wonder, si dice che Nintendo ospiterà un Nintendo Direct più tradizionale questo mese. Citando fonti “anonime e affidabili”, Universo Nintendo ha affermato che l’evento potrebbe svolgersi tra l’11 e il 15 settembre. Non è noto se si tratterà di un Direct Mini o di un Direct generale.

Il sito web ha una sorta di track record, come riportato correttamente su Mario + Rabbids Sparks of Hope che ha rivelato un gameplay separato l’anno scorso. Tuttavia, ciò aggiunge credibilità ad altre fonti che sostengono un Direct a settembre. Jeff Grubb di Giant Bomb aveva riferito che l’evento si sarebbe svolto più o meno nello stesso periodo del Nintendo Live a Seattle lo scorso fine settimana. Anche se non è successo, l’insider NateTheHate ha detto che accadrà “presto”. Negli ultimi dieci anni l’editore ha programmato un Direct quasi ogni settembre: non sarebbe l’evento più strano. Si spera ancora di ricevere nuove informazioni riguardo il gioco dedicato alla Princess Peach al remaster di Luigi’s Mansion: Dark Moon in programma per il 2024. Infine, Grubb ha anche affermato che durante il Direct, Nintendo presenterà Metroid Prime 2: Echoes Remastered e una nuova versione di Zelda, quindi potrebbe esserci la possibilità che il Nintendo Direct di settembre possa presenterà un nuovo titolo ufficiale. Come sempre, dovremo attendere un annuncio ufficiale da parte di Nintendo.

