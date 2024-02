Palworld: Furukawa di Nintendo ne ha parlato durante un Q&A

Lo scorso mese Palworld si è ritagliato un posto nella storia del gaming, diventando uno dei titoli più giocati su Steam, con svariati milioni di download in poco tempo. Il successo ha però portato all’attenzione, per via della somiglianza dei pal con i Pokémon, tanto da portare il director di Pocketpair a difendersi dalle accluse di plagio, e a Nintendo di aprire un indagine in merito.

E, stando a Reuters, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa è stato interpellato sulla situazione di Palworld durante un Q&A dopo l’ultimo briefing sui risultati finanziari dell’azienda.

Sebbene Furukawa non abbia specificamente citato con toni contrari Palworld in sé, ha risposto: “Prenderemo provvedimenti adeguati contro coloro che violano i nostri diritti di proprietà intellettuale“.

I commenti di Furukawa arrivano due settimane dopo che The Pokémon Company ha rotto il suo silenzio sulla situazione, durante il quale ha dichiarato che stava indagando se Palworld violasse i suoi diritti di proprietà intellettuale.

“Abbiamo ricevuto molte richieste di informazioni sul gioco di un’altra azienda uscito nel gennaio 2024”, aveva dichiarato la società in un comunicato.

“Non abbiamo concesso alcuna autorizzazione per l’uso della proprietà intellettuale o degli asset Pokémon in quel gioco. Intendiamo indagare e adottare misure appropriate per affrontare qualsiasi atto che violi i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Pokémon”.

“Continueremo a custodire e coltivare ogni singolo Pokémon e il suo mondo, e lavoreremo per unire il mondo attraverso i Pokémon in futuro”.