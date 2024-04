VGP Play: la prima piattaforma streaming italiana dedicata ai videogiochi

Videogames Party Srl presenta VGP Play, un nuovo modo di raccontare l’industria dei videogiochi attraverso videointerviste esclusive con i volti e le voci dei protagonisti. VGP si promette di dare voce a tutti, dai fondatori delle aziende del settore ai creatori di tecnologia, passando per le menti creative straordinarie che hanno fatto la storia di un mercato che appassiona oltre tre miliardi di persone nel mondo. Un progetto che è da oltre quattro anni in continua evoluzione, studiato e realizzato con passione da chi i videogiochi li vive ogni giorno; un omaggio di noi appassionati nato anche per ringraziare chi ha creato l’industria del settore e i capolavori che ci hanno regalato infinite ore di divertimento. Una piattaforma con oltre cinquanta ore di contenuti esclusivi che ogni mese si arricchiranno di altri contenuti fra storia e attualità catalogati in una delle attuali otto sezioni:

I Fondatori: il fascino di scoprire direttamente dalle loro parole come sono nate le principali aziende del settore come Atari, Activision, Electronic Arts, Naughty Dog, Microprose

In giro per il mondo: Tokyo, Lisbona , Las Vegas; il team di VGP viaggia in tutto il mondo, per raccontarvi storie incredibili

I Maestri giapponesi: vi invitiamo a conoscere e ascoltare i più importanti creatori di videogiochi e artisti che abbiamo avuto il privilegio di incontrare

Women Power: in un mondo che si riteneva appannaggio degli uomini, vi raccontiamo le donne che hanno dato un contributo enorme all’industria dei videogiochi, conosceremo le pioniere e i loro fantastici lavori

Lo zio Galla: Stefano Gallarini, storica e autorevole voce in materia di tecnologia e videogiochi, racconta le tendenze, i prodotti, e tutto ciò che è “tech” spaziando fra passato e futuro

Orgoglio italiano: i racconti degli italiani che si sono fatti strada nel mondo con tante innovazioni e idee brillanti

Pionieri del Gaming: abbiamo raccolto le testimonianze di coloro che hanno creato le tecnologie più innovative e i racconti dei visionari che hanno messo le basi per l’industria dei videogiochi

Rivoluzioni tecnologiche: non solo videogiochi. Vi raccontiamo anche tutte le rivoluzioni tecnologiche più importanti che hanno contribuito all’evoluzione di questo settore: dalla nascita di Internet a quella dei Microprocessori, fino all’avvento della realtà virtuale

Sulla piattaforma troverete anche le prime due puntate del documentario Videogame Legends, che conterrà, una volta portato a termine, il meglio di tutte le interviste, tanti contenuti extra e approfondimenti degli esperti. La prima puntata divisa in due parti e dedicata alla Genesi del medium e la seconda interamente dedicata ad Atari e al fenomeno PONG. La piattaforma è web mobile oriented e raggiungibile su vgpplay.com, per migliorare l’esperienza attraverso i dispositivi mobile e TV saranno rilasciate nei prossimi mesi le APP dedicate. L’accesso alla piattaforma è gratuito e il modello di business prevede adv pubblicitaria e contenuti sponsorizzati dai partner interessati a supportare la missione di VGP Play.

