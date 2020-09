ESL Vodafone Championship, cosa ci aspetta?

Riappare il tanto atteso ESL Vodafone Championship ritorna per la Winter Season. Il torneo Esport Italiano inizierà il 15 settembre, dove i giocatori dovranno conquistarsi l’accesso ai playoff e per arrivare al montepremio di 20.000€.

In questa edizione i tre giochi selezionati sono: Counter Strike: Global Offensive, Clash Royale e Brawl Stars.

La regular season prevedrà due gironi: CSGO verrà giocato in formato GSL, mentre Clash Royale e Brawl Stars avranno due gironi all’italiana con turni di andata e ritorno.

I vincitori di ogni girone accederanno al Playoff, mentre i secondi e terzi qualificati si scontreranno per decidere chi andrà ad affrontare il vincitore del girone.

Ma non è finita qui, il torneo apre le porte anche a livello internazionale, ai giocatori: il team vincitore di CS:GO, infatti, parteciperà alla ESL European Championship, il torneo in cui si sfideranno i vincitori degli altri campioni nazionali ESL, il torneo di accesso alla Mountain Dew League (MDL).

Ci saranno tre serate streaming per seguire le dirette dei match: martedì sarà il giorno dedicato a Brawl Stars, mercoledì quello di Clash Royale e giovedì sarà la volta di Counter Strike: Global Offensive!

A commentare le sfide ci saranno Simone “Akira” Trimarchi ed Edoardo “Eddie” Cianciosi per CS: GO, DC System e Simone “Akira” Trimarchi per Clash Royale, e Nemos e Gigi per Brawl Stars.

Il canale da seguire? Ovviamente quello di ESL su Twitch.

Lorenzo Virgilio, Consumer Marketing & Digital Sales Director di Vodafone:

Gli Esport si confermano un fenomeno in costante crescita, con milioni di appassionati in Italia e nel mondo. Anche quest’anno Vodafone rinnova la partnership con ESL per offrire ai gamers la migliore esperienza di gioco possibile attraverso la qualità e la potenza della GigaNetwork, la rete di Vodafone che garantisce tutti i requisiti fondamentale per ogni competizione Esport: velocità, affidabilità e minima latenza.

Daniel Schmidhofer, CEO DI Progaming ed ESL Italia: