Astralis: i marchi saranno sotto un unico nome

Astralis Group ha annunciato la fusione dei suoi tre marchi di squadra, Astralis, Future FC e Origen . Andando avanti, tutte le squadre gareggeranno sotto il nome e i colori di Astralis.

Astralis è tra i marchi di squadra più popolari in Europa nonostante attualmente gareggi solo in Counter-Strike: Global Offensive . Questa fusione porta il nome nella League of Legends campionato europeo per la prima volta, mettendolo nella stessa lega come altri pesi massimi europei come Fnatic e G2 Esports .

Sono entrati per la prima volta nel LEC attraverso l’acquisizione di Origen, un’organizzazione di League of Legends fondata dall’ex giocatore professionista di Fnatic Enrique “xPeke” Cedeño Martinez. Martinez rimarrà azionista di Astralis Group.

La fusione porta anche la strategia del marchio più in linea con altre organizzazioni di Esport di alto livello. La stragrande maggioranza delle organizzazioni ha un marchio unico con cui competono tutte le loro squadre (ad eccezione delle squadre Overwatch League e Call of Duty League a causa delle regole di Activision Blizzard). Astralis Group e Immortals Gaming Club sono forse gli unici esempi notevoli di importanti organizzazioni che hanno deviato da questa strategia.