Cyberpunk 2077: sviluppatori spiegano il furto dei veicoli

Cyberpunk 2077 è ormai prossimo all’uscita, manca esattamente un mese e CD Projekt RED è più che pronta a lanciare il suo nuovo prodotto quasi ovunque, rendendolo addirittura disponibile sul GeForce Now di Nvidia. Comunque, non manca mai il tempo di parlarne ancora e, il team polacco, ha svelato qualche piccola informazione in più.

Ciò che stiamo per dirvi riguarda principalmente la parte dedicata al free roaming e, nello specifico, al furto delle auto per Night City. Per farla semplice, la fatica targata CD Projekt RED non è GTA e, come tale, non dà la stessa possibilità della serie Rockstar di rubare con tanta facilità le auto.

Per farlo, avrete bisogno di alcune abilità chiave. Nell’ultimo episodio del Night City Wire (mandato in streaming su Twitch)è stato introdotto il discorso dicendo che vi saranno diversi modi per rubare una macchina e si potranno acquisire soltanto portando più in alto di livello il vostro V nelle varie zone della città.

Se avrete intenzione di buttar fuori dall’auto il conducente, dovrete aumentare di livello le abilità relative al fisico e alla forza. Invece, qualora vi sentiste più hacker che altro, dovrete aumentare determinati perk affinchè vi facciano fare l’azione e così via. In puro stile GDR, Cyberpunk 2077 vi permetterà davvero di fare quello che volete a partire dal 19 novembre su Xbox One, PlayStation 4, PC e Google Stadia.