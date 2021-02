CD Projekt Red: usa le rimozioni DMCA per fermare i codici rubati

A inizio mese CD Projekt RED è stata vittima di un attacco informatico da parte di alcuni hacker che hanno violato i server aziendali e hanno minacciato di rivelare il codice sorgente di molti titoli dello sviluppatore, tra cui The Witcher 3 e il gioco di carte Gwent. In risposta, CD Projekt Red ha condiviso l’e-mail ricevuta su Twitter e ha detto ai fan che non avrebbe negoziato con l’autore. Da allora, il codice sorgente di Gwent: The Witcher Card Game è stato venduto sul dark web tramite un’asta, iniziata con un’offerta di apertura di 1 $ milione con un prezzo di $ 7 milioni: la vendita stabiliva che il codice sorgente non doveva essere ridistribuito o rivenduto, cosa che l’acquirente ha chiaramente ignorato.

Molti analisti che si occupano dell’hacking hanno suggerito che l’attacco potrebbe essere anche un complotto da parte di un dipendente attuale o ex sviluppatore, suggerendo, dunque che si tratti di un lavoro interno. Lo sviluppo dell’ultimo gioco di CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, è stato apparentemente molto travagliato, con gran parte del management che ha incolpato gli sviluppatori per la scarsa qualità del gioco su PS4 e Xbox One.

Recentemente, CD Projekt Red ha emesso attacchi di rimozione DMCA su Twitter per fermare la diffusione del codice rubato, in questo modo la società è riuscita a convincere Twitter a rimuovere una serie di post che contenevano dati all’editore. CD Projekt RED ha anche inviato un’e-mail agli utenti di Twitter che hanno ricevuto la rimozione tramite una società di monitoraggio del copyright. Questa e-mail conteneva presumibilmente una descrizione dell’infrazione dell’utente di Twitter e collegamenti ad altri tre tweet che sono stati anch’essi rimossi a causa di ragionamenti simili. L’email si legge come segue:

Descrizione della violazione: codice sorgente di Gwent: The Witcher Card Game ottenuto illegalmente. Pubblicato senza autorizzazione, non destinato ad essere rilasciato al pubblico.

In questo momento, sembra che CD Projekt Red abbia ripreso il controllo della situazione e stia usando tutto ciò a sua disposizione per cercare di fermare la diffusione del suo codice rubato. Lo sviluppatore ha tutto il diritto di utilizzare una rimozione DMCA per rimuovere questo tipo di contenuto dai social media, ma sembra che il codice stia facendo il giro del dark web.