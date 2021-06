Beasts of Maravilla Island arriverà a breve su PC e Switch, poco dopo su One e PS4

Whitethorn Games e Banana Studios, rispettivamente pubilsher e team di sviluppo, ha annunciato pochi istanti fa che la data d’uscita del gioco d’avventura Beasts of Maravalla Island è stata decisa, perlomeno per quanto riguarda le piattaforme PC tramite Steam e Nintendo Switch.

Sebbene si sia ora a conoscenza della data per le due piattaforme, la quale si attesta al 12 giugno, il team di sviluppo non ne ha fornita una per Xbox One e PlayStation 4, affermando però che tali versioni usciranno subito dopo quelle sopra annunciate.

Si tratterà di poco tempo quindi, affinché tutti gli interessati potranno metter mani su questo originale gioco che ci metterà nei panni di una ragazza con la sua unica “arma”: la macchina fotografica. Arma con la quale potremo immortalare le maestose creature dell’isola in Beasts of Maravilla Island. Vi lasciamo alla panoramica del gioco, seguita dal trailer d’annuncio ufficiale.

Beasts of Maravilla Island è un’avventura 3D in cui interpreterai il ruolo di una giovane fotografa naturalista che attraverserà i magici ecosistemi di Maravilla Island per scoprire straordinarie creature, impararne i comportamenti e, soprattutto, fotografarle in tutta la loro grandezza!

La magia protettiva di Maravilla Island sta svanendo, e l’unico modo per salvare l’isola è ristabilire la fede dell’umanità nella magia. Indossa i panni di Marina Montez, un’aspirante fotografa naturalista armata solo del diario del nonno e della sua fotocamera. Per salvare Maravilla Island, dovrai arrampicarti, esplorare, risolvere enigmi riguardanti la flora e la fauna dell’isola e fotografare le sue favolose bestie.

Dovrai anche imparare a conoscere e a sfruttare i loro comportamenti unici! Gioca con un chiassoso coccodrillo-lontra. Fai da spalla a un uccello-scimmia perdutamente innamorato. Scopri i nascondigli preferiti di uccelli travestiti da banane. Beasts of Maravilla Island è pieno di incantevoli opportunità per interagire con creature uniche in modo genuino!