Phantom Breaker Omnia è stato posticipato al 2022

La finestra di lancio per Phantom Breaker: Omnia è stata posticipata agli inizi del 2022, come annunciato dall’editore Rocket Panda Games e sviluppatori Mages. e GameLoop. Il titolo sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam. Parlando del ritardo il produttore Masaki Sakari ha affermato che i processi di porting e localizzazione hanno richiesto più tempo del previsto. Di seguito una panoramica del titolo tramite la pagina Steam:

Un uomo misterioso, noto solo come Phantom, è comparso a Tokyo, capitale del Giappone, e ha manipolato adolescenti vulnerabili per farli combattere tra loro, donando loro armi mistiche di grande potenza note come Fu-mension Artifact. In cambio, ha promesso di esaudire i loro desideri, se sopravvivono. All’insaputa dei combattenti, i feroci scontri tra i Fu-mension Artifact hanno provocato distorsioni nello spazio-tempo, che hanno compromesso i confini tra gli universi paralleli. Alla fine, il crollo di questi universi spezzerebbe il sigillo che tiene prigioniero Phantom, liberando i suoi poteri distruttivi.

Caratteristiche

Un roster di 20 personaggi – include tutti i personaggi di Phantom Breaker: Extra come Kurisu Makise di Steins;Gate oltre a due nuovi arrivi esclusivi per Phantom Breaker: Omnia.

include tutti i personaggi di Phantom Breaker: Extra come Kurisu Makise di Steins;Gate oltre a due nuovi arrivi esclusivi per Phantom Breaker: Omnia. Scegli tra 3 diversi stili di combattimento: Quick, Hard e Omnia – i tre diversi stili nel gioco possono cambiare drasticamente la velocità, la potenza e le meccaniche dei personaggi.

i tre diversi stili nel gioco possono cambiare drasticamente la velocità, la potenza e le meccaniche dei personaggi. Rimesso a punto e ribilanciato – mettere a segno attacchi speciali e combo sorprendenti non è mai stato così facile come con il sistema di combattimento rivisto e ribilanciato.

mettere a segno attacchi speciali e combo sorprendenti non è mai stato così facile come con il sistema di combattimento rivisto e ribilanciato. Audio in doppia lingua – p er la prima volta nella serie, tutti i personaggi saranno doppiati in inglese. Inoltre, il testo del gioco sarà tradotto in inglese, giapponese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, cinese semplificato e cinese tradizionale.

er la prima volta nella serie, tutti i personaggi saranno doppiati in inglese. Inoltre, il testo del gioco sarà tradotto in inglese, giapponese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, cinese semplificato e cinese tradizionale. Colonna sonora moderna remixata – la musica di sottofondo per ciascun personaggio è stata rinnovata e remixata! Ma c’è anche un’opzione per mantenere la musica di sottofondo originale.

la musica di sottofondo per ciascun personaggio è stata rinnovata e remixata! Ma c’è anche un’opzione per mantenere la musica di sottofondo originale. Esperienza completa – i giocatori possono lasciarsi catturare dalle trame dei primi due titoli

