Demon Slayer: in arrivo news sulla seconda stagione

La seconda stagione di Demon Slayer, attesa con ansia dai fan dell’anime, farà il suo esordio durante la stagione autunnale anche se l’opera, tratta dal manga campione d’incassi di Koyoharu Gotoge, non ha ancora svelato quale sarà la sua data di debutto. Di certo però, dopo che il responsabile della programmazione di Fuji TV a confermato che la serie verrà trasmessa senza censure, l’hype dei fan è salito letteralmente alle stelle, e gli appassionati non vedono l’ora di gettarsi nella nuova avventura di Tanjiro e dei suoi amici, che affronteranno i demoni in compagnia del Pilastro del Suono, Tengen Uzui.

La fame di informazioni e di novità sulla nuova stagione di Demon Slayer sta dunque crescendo a dismisura, e sembra proprio che lo studio d’animazione Ufotable (che sta sicuramente vivendo un periodo complicato) sia prontissimo a regalarle ai fan a breve. Stando a quanto notato dalla fan page @animetv_jp infatti, la serie ha annunciato l’arrivo di grandi novità per questa settimana, con i fan che sperano che sia finalmente giunto il momento di svelare la data d’esordio della nuova stagione.

L’anime di Demon Slayer proseguirà da dove si era interrotto il film campione d’incassi Mugen Train, e riprenderà la storia della Squadra Ammazzademoni nella sua lotta contro Kibutsuji Muzan. Con il manga di Koyoharu Gotoge che si è inoltre concluso nel 2020, la saga verrà portata avanti con una serie spin-off, annunciata dalla stessa autrice, che sarà però curata da un altro mangaka, Natsuki Ogami.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 2 "Entertainment District Arc", new information coming next week! 🔥

The anime is scheduled for this fall!

✨More: https://t.co/0BXjNBuDtU pic.twitter.com/IsgbTYO71F

