AGON By AOC annuncia un nuovo monitor a 300hz e mouse

Uno dei brand leader mondiali di monitor gaming e accessori IT, AGON by AOC – annuncia AGON PRO AG274QGM, il mini-monitor LED più veloce. Il monitor AG274QGM da 68,6 cm (27″) vanta un pannello IPS con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), un’incredibile frequenza di aggiornamento di 300 Hz, supporto NVIDIA G-SYNC Ultimate e include l’NVIDIA Reflex Analyzer. A complemento di questo monitor, AGON by AOC annuncia che anche il mouse AOC GAMING GM510 ora supporta NVIDIA Reflex, che può essere utilizzato insieme all’AG274QGM per fornire ai giocatori cifre precise sulla latenza del loro sistema. I giocatori possono ora entrare in partite competitive sapendo che la loro latenza è la più bassa possibile e che i loro riflessi veloci non sono ostacolati dall’attrezzatura che stanno utilizzando.

Nell’ambiente competitivo dei giochi estremamente dinamici, quelli in cui la vittoria si decide in millisecondi, la posta in gioco è altissima e un singolo errore di mira o anche un leggero ritardo nell’input può significare una sconfitta. I giochi che utilizzano l’API Reflex di NVIDIA ridurranno la latenza di input sincronizzando dinamicamente le GPU Geforce con la CPU, in modo che i giocatori possano acquisire gli obiettivi più velocemente, reagire più rapidamente e mirare con precisione. Inoltre, la suite Reflex Analyzer di NVIDIA può funzionare in tandem con i monitor e i dispositivi di input supportati da NVIDIA Reflex, permettendo agli utenti di vedere esattamente qual è la latenza totale del loro sistema e permettendo loro di lanciarsi nei giochi sapendo che il loro PC sta operando alla latenza più bassa possibile.

Il pannello IPS wide-gamut dell’AG274QGM assicura ampi angoli di visione e grande accuratezza del colore, supportato da una calibrazione del colore brevettata da NVIDIA. La retroilluminazione miniLED del monitor consiste di 576 zone regolabili, permettendo al monitor di ottenere la certificazione VESA DisplayHDR 1000 per accattivanti immagini luminose e neri profondi, con conseguente esperienza visiva davvero coinvolgente. Combinato con l’alta frequenza di aggiornamento di 300 Hz, questo rende l’AG274QGM tra i più veloci monitor miniLED. Inoltre, questo modello viene fornito con la tecnologia NVIDIA G-SYNC ULTIMATE, per regalare agli utenti i vantaggi di una frequenza di aggiornamento variabile per eliminare stuttering e tearing. Per di più, riduce l’input lag anche quando si attivano funzioni ad alta fedeltà come l’HDR realistico. Il modulo G-SYNC integrato offre un overdrive variabile, dove la reattività dei pixel è ottimizzata per i cambiamenti nella frequenza di aggiornamento. L’AG274QGM permette ai giocatori di godere di un’esperienza veramente priva di ghosting a framerate meno che ideali.

AGON by AOC evidenzia anche un altro mouse da gaming che supporta la funzione NVIDIA Reflex. Dopo aver lanciato nel 2021 il mouse da gaming ambidestro GM500, AGON by AOC presenta ora il nuovo mouse AOC GAMING GM510 NVIDIA Reflex. Questo straordinario mouse per destrorsi vanta un insolito motivo a nido d’ape, con un aspetto ultraterreno. Questa forma e struttura uniche rendono il mouse il più leggero possibile (58 g). I punti di contatto ridotti e il design traspirante del mouse lo rendono molto più comodo da maneggiare. Dotato di un sensore Pixart PMW3389 di alta qualità e di interruttori Kailh durevoli per 80 milioni di clic, l’AOC GM510 offre 16000 DPI reali, 50 g di accelerazione e 400 pollici al secondo di precisione di tracciamento. In combinazione, queste credenziali lo rendono un adeguato strumento di alta precisione per i giocatori competitivi.

Poiché entrambi questi prodotti supportano NVIDIA Reflex, il mouse GM510 può essere collegato alla porta USB Reflex dedicata dell’AG274QGM, dando ai giocatori un feedback istantaneo ed esatto sulla latenza del loro sistema. Nel mondo del gioco competitivo, dove i tempi di reazione e la bassa latenza sono della massima importanza, l’AG274QGM e il GM510 saranno i migliori compagni di squadra dei giocatori. Così equipaggiati, i giocatori possono facilmente affrontare qualsiasi problema di latenza del sistema e migliorare le prestazioni dei loro sistemi con un feedback istantaneo. Il gioco veloce e ad alto numero di ottani nella scena competitiva non è mai stato così eccitante!

La disponibilità e il prezzo consigliato dell’AGON PRO AG27QGM saranno confermati a breve. Il mouse AOC GAMING GM510 è già disponibile al prezzo consigliato di 39,90€.