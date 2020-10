Evangelion: ecco la data dell’ultimo film!

Dopo venticinque anni, l’epopea di Neon Genesis Evangelion sta per avere fine, con l’ultimo film della tetralogia di Rebuild che, dopo una produzione travagliata e un rinvio a causa del coronavirus, ha finalmente annunciato la sua data d’uscita nei cinema nipponici.

Evangelion 3.0 + 1.0: Thrice Upon a Time farà infatti il suo esordio in sala il 23 gennaio 2021, e, pur non durando sei ore, come sostenevano alcuni rumor, sarà comunque un evento epocale. Il lungometraggio sarà infatti l’atto conclusivo della saga, chiudendo il cerchio della serie di film Rebuild, che rileggeva gli eventi della saga originale prendendo una direzione decisamente diversa.

L’arrivo del film sarà preceduto da delle proiezioni speciali dei primi tre film della serie in 4D che occuperanno tutto il mese di dicembre. L’annuncio della nuova data d’esordio del film è arrivata attraverso un nuovissimo trailer che potete guardare qui sotto e che Studio Khara, lo studio d’animazione fondato da Hideaki Anno appositamente per lavorare ai film, ha condiviso sui propri canali social.

Prepariamoci dunque al definitivo e ultimo ritorno di Shinji Ikari e dei suoi compagni della NERV, nell’ultima battaglia tra gli EVA e gli Angeli, una conclusione necessaria dopo che la produzione della serie originale era stata costretta a mettere insieme un finale raffazzonato a causa della scarsità di fondi, mancando di dare la giusta conclusione a una delle serie anime più iconiche della storia. Il film The End of Evangelion, realizzato nel tentativo di rimediare, aveva lasciato ai fan qualcosa di fin troppo interpretabile.

Siete pronti all’arrivo dell’ultimo film di Neon Genesis Evangelion? Siete pronti all’ultima battaglia? Intanto possiamo prepararci guardando il trailer e, perché no, rivedendo la serie, che è disponibile su Netflix.