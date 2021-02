Fall Guys Ultimate Knockout: annunciati costumi di Cuphead e Mugman

Per Fall Guys Ultimate Knockout, battle royale di successo targato Mediatonic e Devolver Digital, è stata una settimana di successo. Tra l’annuncio delle versioni Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S, ecco che la serie di notizie positive va a chiudersi con un’ultima novità.

Tramite un tweet, Studio MDHR ha annunciato che la propria creazione, Cuphead, sta per farsi largo tra i fagiolini del titolo di Mediatonic. Proprio così: i costumi dei due personaggi di uno dei titoli più amati degli ultimi anni stanno per arrivare nel battle royale.

Cuphead sarà disponibile dal 24 febbraio, con in più una emote speciale, mentre il costume di Mugman sarà disponibile a partire dal 27 febbraio. Costeranno 5 Corone, quindi cercate di vincere il più possibile!

Fall Guys è un party game MMO in stile battle royale in cui oltre 60 giocatori si sfidano online, round dopo round, in un crescendo di caos finché non rimarrà un solo vincitore!

A fall is surely brewing…

Cuphead and his pal Mugman are coming to @FallGuysGame! Cuphead arrives on 2/24 alongside a special emote, and Mugman joins the fray on 2/27. Each costume piece & emote will be available for 5 crowns.

Get ready for a swell battle in the Blunderdome! pic.twitter.com/nS40FzErHa

— Studio MDHR (@StudioMDHR) February 22, 2021