Gearshifters: nuovo shoot’em up rougelike in arrivo quest’anno

Il publisher Numskull Games ha annunciato, insieme al developer Red Phantom Games, l’arrivo di Gearshifters con un trailer (che potete trovare in calce all’articolo: si tratta di uno shoot’em up rouge-like con elementi action arcade che uscirà nel 2021 su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam. Di seguito vi riportiamo la panoramica ufficiale del gioco:

Battaglie contro mega-veicoli boss – Sconfiggli le fazioni illegali che dominano la futura Europa distopica e abbatti le loro folli macchine-boss pesantemente armate.

Qui invece potete dare uno sguardo alle caratteristiche principali:

Combattimenti con veicoli ad alta intensità basati sulla fisica, con una visuale da”alto verso il basso.

ad alta intensità basati sulla fisica, con una visuale da”alto verso il basso. Strade generate proceduralmente e ondate nemiche .

generate proceduralmente e . Combatti in 27 livelli attraverso nove zone ambientali , ognuna con la propria fazione e e il proprio complemento di avversari.

Personalizza il tuo veicolo da combattimento con oltre 100 potenziamenti sbloccati casualmente.

da combattimento con sbloccati casualmente. Arco narrativo in cinque atti .

. Modalità di gioco Standard, Casual e Deadly (perma-death).

e (perma-death). Vivace mondo 3D top-down.

Colonna sonora originale.

Una vasta gamma di opzioni accessibilità (TBA prima del rilascio).

Certamente Gearshifters sembra molto promettente. E voi, che ne pensate? fateci sapere la vostra opinione con un commento!