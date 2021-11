Bravely Default: nuovi annunci previsti per il 2022

Bravely Default II è giunto appena agli inizi del 2021 su Nintendo Switch, per poi approdare anche su PC, tramite lo store digitale di Valve, Steam (noi di GamesVillage ne abbiamo svolto una recensione). Nonostante sia appena uscito il nuovo episodio di una saga iniziata nel 2013 su Nintendo 3DS, in molti si chiedono quale futuro attende la serie.

Questa settimana, il produttore della serie Tomoya Asano ha ribadito come al momento non ci sia nulla di attivo in termini di nuovi giochi, anche se la pianificazione del futuro di Bravely Default è stata avviata. Nel dire questo, Asano non si è dimenticato di ricordare che il 2022 rappresenterà il decimo anniversario della serie.

Per quella ancora lontana ricorrenza, i fan potranno aspettarsi più attività da parte di Square Enix e Clay Tech Works:

Per quanto riguarda lo sviluppo di un nuovo gioco di Bravely Default per console, mi dispiace, ma per il momento non c’è nulla. Tuttavia, poiché il 2022 è l’anno del decimo anniversario, ci aspettiamo di essere più attivi rispetto ad un anno qualsiasi. Non vediamo l’ora.

Lo scorso settembre, Asano era stato intercettato per un’intervista, nella quale ha ammesso che il futuro della serie era in fase di pianificazione e che, secondo i suoi calcoli, per un nuovo episodio principale ci sarebbero voluti almeno 3 o 4 anni di sviluppo in totale.

Bravely Default II è stato accolto con grande calore, sia dal pubblico di affezionati che dalla stampa specializzata. Noi vi ricordiamo che esso è attualmente disponibile sia su Nintendo Switch che su Steam.