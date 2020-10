Blair Witch: la versione in VR arriva il 29 ottobre!

Gli appassionati dell’horror avranno di certo familiarità con le parole Blair Witch. Fin dall’uscita, datata 1999, del film in found footage The Blair Witch Project, una delle pellicole indipendenti di maggior successo nella storia del cinema, una vera e propria schiera di fan si sono appassionati alla figura misteriosa e terrificante della strega di Blair.

Il film, per le sue caratteristiche, si prestava in modo particolare a una trasposizione videoludica, che è arrivata, con particolare successo, nel 2019, grazie al developer polacco Bloober Team (qui la nostra recensione del titolo). Uscito originariamente per Xbox One e PC (via Steam), Blair Witch è stato portato successivamente anche su PlayStation 4 e Nintendo Switch. E ora Bloober Team si prepara a portare il proprio titolo su un dispositivo VR come Oculus Quest.

Il developer ha infatti annunciato che la Oculus Quest Edition uscirà il 29 ottobre (proprio in tempo per Halloween), e soprattutto che non si tratterà di un semplice port. La storia è stata infatti ristrutturata e arricchita con nuove, numerose, interazioni, mentre gli ambienti sono stati ridisegnati, tenendo bene in mente le sfide poste dalla realtà virtuale. Non è ancora chiaro quanto questi cambiamenti influiranno sul gameplay o, più in generale, sull’esperienza di gioco, ma una cosa sembra sicura: Bloober Team ci sta regalando un titolo horror in prima persona tutto da giocare proprio nella notte più spaventosa dell’anno.

Per dare una prima occhiata a questa nuova versione in VR, sbirciate il trailer qui sotto e preparatevi a tornare in una sperduta foresta del Maryland sulle tracce della strega di Blair!