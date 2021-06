The World’s Most Popular Retro Video Games! Arriva un interessante studio dedicato ai videogiochi più popolari al mondo divisi per territori, e, non lo nascondiamo, alcuni dei dato sono davvero stupefacenti!

Molti franchise videoludici stanno celebrando traguardi chiave nel corso di questo 2021. La serie di Animal Crossing, ad esempio, nata nel 2001, ha festeggiato venti anni lo scorso Aprile, mentre l’amatissima saga dei Pokémon ha raggiunto la veneranda età di ben venticinque anni a Febbraio, decisamente due date da ricordare.

Il portale specializzato Many Spins, che trovate a questo LINK, ha messo insieme i più famosi titoli che compiono un anniversario nel corso di questo 2021, come ad esempio il ventennale, il trentennale, o anche il mezzo secolo o i trentacinque anni, come ad esempio la blasonata saga di Super Mario Bros, che sappiamo avere di recente visto arrivare sul mercato un titolo celebrativo di culto come Super Mario 35, un gioco multiplayer di cui parliamo in questa pagina.

Dalla determinazione del portale nasce quindi questo interessante studio intitolato The World’s Most Popular Retro Video Games! Il sito Many Spins hamesso insieme tutti i videogiochi classici coinvolti in un anniversario importante, utilizzando la ricerca SEMrush, analizzando i volumi di ricerca mensili medi in ogni paese del mondo per ciascuno dei giochi che celebrano un traguardo chiave. Si tratta di numeri notevoli, si parla di oltre cento giochi analizzati e quasi centoventi stati differenti coinvolti nella ricerca, davvero un lavoro enorme. Eppure, come potevamo immaginare, i titoli più popolari in assoluto, si contano sulle dita di quattro sole mani, con diciotto vincitori, dei quali molti sono vere e proprie pietre miliari del settore, tra mondo Arcade, Home Gaming e Settore Portatile.

Potete trovare una mappa più dettagliata nella seguente pagina ufficiale, a questo LINK. Di seguito gli interessanti risultati dello studio, con la classifica dei primi dieci, il titolo del gioco, l’anno di rilascio ed il numero di stati per popolarità. Tra le curiosità c’è il gioco più popolare in Italia, che risulta essere Metal Slug, popolare a pari merito in cinque diversi stati con Super Mario World, anche se il vincitore assoluto è l’indimenticabile Super Mario 64.

La Top 10 del Retrogaming in tutto il mondo: