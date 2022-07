Indie Retro Cult #02 Within the Blade di Ametist Studio

Indie Retro Cult #02 ospita nella sua seconda puntata Within the Blade un titolo decisamente interessante che appartiene a quel filone molto particolare chiamato “New Retrogaming“, ovvero titoli in stile retrò progettati appositamente per i nuovi sistemi e basati su delle IP generalmente inedite. Si differenziano parecchio dalle produzioni moderne composte da collezioni di titoli classici o seguiti eccellenti di saghe tradizionali, come potrebbe essere uno Street of Rage 4, per capirci, sequel di una serie classica di culto per SEGA Mega Drive, uscito quasi due decenni dopo la prima trilogia. Questi giochi sono caratterizzati da tutti gli elementi del passato, solitamente con gameplay ben collaudati, tematiche tipiche degli anni ottanta e novanta, e, per il novantanove per cento delle produzioni, da cara vecchia sana grafica in due dimensioni, solo che sono proposti sui sistemi attuali, piuttosto che in retro programmazione per Sinclair ZX Spectrum, Amstrad CPC o Commodore 64. Il titolo che presentiamo oggi rientra a pieno in questo filone.

Within the Blade è un titolo sviluppato dal team indipendente Ametist Studio, già autore dell’interessante Pixel Shinobi: Nine demons of Mamoru nel 2017, titolo che trovate in questa pagina, e che, nello stesso anno, inizia a sviluppare questo nuovo gioco, che altro non è che una versione migliorata del titolo originale. Dopo due intensi anni di lavoro il titolo esce finalmente su Steam, piattaforma dove tuttora si trova, a questo LINK, in data 17 Agosto 2019, ottenendo fin da subito un enorme successo di pubblico. Dopo altri due anni ecco che, finalmente, il 16 Luglio 2021 il gioco debutta anche sulle console di nuova generazione, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, raggiungendo un pubblico sempre più ampio, pubblicato dal publisher specializzato in produzioni indie Ratalaika Games. Un gioco ricco di azione, piattaforme ed alcune fasi stealth, con una trama semplice ma appassionante, ambientata nel periodo giapponese degli Shogun, nel 1560. Se volete scoprire le origini del titolo potete andare in questa pagina, dove il gioco originale, Pixel Shinobi: Nine demons of Mamoru, è stato reso disponibile in forma gratuita.

